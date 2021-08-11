Воронеж, 11 августа, 2021, 18:16 — ИА Регнум. Воронежскому государственному университету будут возвращены раритетные книги XVII—XIX веков, вывезенные в годы Великой Отечественной войны, об этом сообщили в пресс-службе ВГУ. 10 августа в Российском доме науки и культуры в Берлине состоялась торжественная церемония возвращения книг.

Пресс-служба ВГУ Одна из переданных в ВГУ раритетных книг

Всего передана 91 книга, ранее принадлежавшая Воронежскому государственному университету, вывезенная в годы оккупации города немецким военным. Спустя годы книги обнаружил его сын Эрих Фрай, который обратился к профессору Бременского университета Вольфгангу Айхведе за помощью в передаче книг в Россию. Отдел редких книг Зональной научной библиотеки ВГУ, изучив архивные документы университета и списки пропавших в годы войны книг, пришёл к выводу, что книги действительно являются частью библиотечного фонда Воронежского университета.

В церемонии 10 августа приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Германии Сергей Нечаев, директор Российского дома науки и культуры в Берлине Павел Извольский, уполномоченный представитель ВГУ в ФРГ, профессор Клаус-Дитер Хайнце, сотрудники МИД ФРГ. В ходе церемонии состоялось подписание договора, согласно которому книги возвращаются в собственность Воронежского госуниверситета и будут храниться на его территории.

В ВГУ книги планируется передать во второй половине октября 2021 года.