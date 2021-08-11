Тюмень, 11 августа, 2021, 18:08 — ИА Регнум. В Тюменской области с 28 июля по 25 августа вводится ряд антиковидных ограничений, которые ранее отменялись. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Коронавирус

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Запрещается оказание услуг общественного питания в период с 24:00 до 6:00. Ограничения времени работы общепита не распространяются на предприятия по обслуживанию пассажиров в аэропортах, на железнодорожных вокзалах, на автовокзалах и автостанциях, автомобильных дорогах.

Запрещается деятельность детских игровых комнат, расположенных на территории торгово-развлекательных центров и торговых комплексов.

Запрещается в торговых центрах работа залов общепита. Разрешена лишь торговля на вынос и деятельность по изготовлению и доставке еды потребителям по их заказам.