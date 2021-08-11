Киев, , 18:08 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский утвердил стратегию экономической безопасности страны на период до 2025 года, сообщает 11 августа пресс-служба офиса украинского президента.

Экономика Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

Документ содержит в себе «противодействие угрозам со стороны РФ» и направлен на углубление сотрудничества с Евросоюзом.

Кроме того, провозглашено намерение активизировать работу Украины во Всемирной организации торговли, а также расширять торговые связи с различными странами мира.

«Президент ввел в действие решение СНБО о стратегии экономической безопасности Украины до 2025 года», — указано в сообщении.

Важными «сквозными» направлениями развития названы «диджитализация», «зеленый» курс в энергетике, развитие предпринимательства и сбалансированное региональное развитие.

«Разрушение экономики Украины является сознательным и целенаправленным действием Российской Федерации и одним из методов гибридной войны, поскольку разрушенная экономика производит недовольство властью, трудовую миграцию, социальное напряжение в обществе и подрывает доверие к власти», — также написано в тексте новой экономической «стратегии».

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