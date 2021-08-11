Вашингтон, 11 августа, 2021, 20:07 — ИА Регнум. Верховный суд Индии одобрил просьбу Amazon запретить своему конкуренту Reliance купить Future Retail, местную розничную компанию. Это стало крупной победой в борьбе американского гиганта за рынок электронной коммерции Индии, сообщает CNN.

Amazon.com Логотип Amazon

Для Reliance, принадлежащей самому богатому человеку в Азии Мукешу Амбани, дело стало серьезным поражением. Амбани ведет борьбу с Amazon за доступ к большей части индийской индустрии интернет-магазинов и приобретение Future Retail должно было помочь бизнесмену закрепиться на рынке.

Напомним, что компания Джеффа Безоса пыталась помешать покупке с прошлого года и в итоге вынудила Сингапурский международный арбитражный центр (SIAC) временно приостановить сделку стоимостью в $3,4 млрд. После этого Future Group попыталась оспорить постановление сингапурского суда, но тут уже Верховный суд Индии поставил точку.