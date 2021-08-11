Тверь, 11 августа, 2021, 18:05 — ИА Регнум. Губернатор Тверской области Игорь Руденя 11 августа посетил предприятие «ТверьАгропром» в Лихославльском муниципальном округе. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства, глава региона ознакомился с ходом уборочной кампании, осмотрел технику, обсудил с руководителями хозяйств региона актуальные вопросы развития агропромышленного комплекса Тверской области.

Пресс-служба правительства Тверской области Игорь Руденя

В частности, на встрече речь шла о предоставлении субсидий сельхозпредприятиям, в том числе семеноводческим компаниям и производителям молока, реализации картофеля в федеральные торговые сети, а также о газификации территорий и ремонте дорог.

Аграрии задали главе региона вопросы, актуальные для развития отрасли и села в целом. Один из них — строительство жилья на местах. По словам руководителей хозяйств, в Тверскую область приезжает и трудоустраивается все больше семей, в том числе из соседних регионов, необходимость в жилье ежегодно увеличивается.

Игорь Руденя поручил разработать региональную программу обеспечения жильем сотрудников сельскохозяйственных предприятий. Предполагается, что она начнет действовать уже с 2022 года.

Надежда Лутенко из Зубцовского района попросила Игоря Руденю поспособствовать решению проблемы установки фельдшерско-акушерского пункта, а также газификации территории муниципалитета.

Глава региона отметил, что ФАП будет установлен в 2022 году, а работы по газификации Зубцовского района уже внесены в график. Еще один вопрос, который волнует сельхозпроизводителей, — нехватка молодых кадров.

«Сейчас мы активно работаем над решением этой проблемы. Необходимо, чтобы студенты проходили практику в районах. Это даст возможность напрямую познакомиться с производством и, возможно, в дальнейшем остаться на селе», — ответил Игорь Руденя.

Екатерина Кулагина из Торопецкого района обратилась к главе региона с просьбой об оказании помощи в создании питомника ягодных культур. Игорь Руденя заверил, что правительство Тверской области готово поддержать проект и выделить необходимые средства.

«Перед нами стоит задача максимально эффективно, но без лишних торговых наценок довести тверскую продукцию до прилавков, доступных для наших граждан. У нас есть большой потенциал, который необходимо реализовать. В бюджете на 2022−2024 годы предусмотрены дополнительные меры по мотивации развития производств, увеличению посевных площадей. Таким образом мы внесем свой вклад в укрепление продовольственной безопасности России», — отметил Игорь Руденя по итогам общения.

В 2021 году посевная площадь ООО «ТверьАгропром» составила свыше 2 тыс. га. На данный момент убрано 400 га зерновых и зернобобовых культур, намолочено 920 тонн зерна.

В 2021 году в Тверской области уборка сельскохозяйственных культур идёт более высокими темпами, чем в 2020-м. Намолочено в 3,4 раза больше зерновых и зернобобовых культур — 17,6 тыс. тонн, собрано 750 тонн картофеля и 923 тонны овощей, скошены травы на площади 75,3 тыс. га, заготовлено 123,7 тыс. тонн кормов.