Иерусалим, , 17:58 — REGNUM Сотрудники Моссада передали главе Центрального разведывательного управления США Уильяму Бернсу секретное досье на нового президента Ирана Ибрахима Раиси, сообщают 11 августа израильские СМИ.

Глава ЦРУ находится в Израиле с официальным визитом. В числе первых американский чиновник встретился с представителями спецслужб Израиля.

Во время встречи Моссад передал главе ЦРУ информацию, «призванную показать Ибрагима Раиси как ненадежного и неспособного вести переговоры о новой ядерной сделке или выполнять свои обязательства», передаёт ИА «Красная весна».

Сообщается также, что в переданном досье президент Ирана изображён как «исключительно крайний, жестокий, коррумпированный и нестабильный лидер».