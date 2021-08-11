Москва, 11 августа, 2021, 17:57 — ИА Регнум. Федеральная служба безопасности (ФСБ) России опубликовала архивные документы о преступлениях карательного отряда СС «Варяг», сформированного в годы Второй мировой войны из белоэмигрантов и советских военнопленных, изменивших Родине и воинской присяге.

German Federal Archives Зверства СС

Документы опубликованы на официальном сайте ФСБ. Это материалы следственного дела в отношении бывшего военнослужащего украинской роты особого полка СС «Варяг» Григория Бурбело.

Бурбело участвовал в карательных операциях полка СС «Варяг» против югославских партизан в 1944—1945 годах.

Батальон СС «Варяг», позднее переформированный в полк СС «Варяг», изначально был укомплектован антисоветски настроенными представителями белой эмиграции, а затем пополнялся завербованными советскими военнопленными.

Командиром части был назначен бывший офицер Русской императорской армии М. Семенов, которому нацисты присвоили звание гауптштурмфюрера СС.

«Ряд населенных пунктов, названия которых не помню, в которых мы обнаруживали партизан, мы подвергали полному опустошению», — сообщал Бурбело, уроженец Херсонской области Украинской ССР.