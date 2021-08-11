Москва, , 17:57 — REGNUM У «Единой России» складываются неплохие шансы на выборах 2021 года. Об этом 11 августа заявил руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев на телеканале «Россия 24».

Выборы Иван Шилов © ИА REGNUM

«Если мы возьмём рейтинги «Единой России», от общего массива они находится в районе 30%. Это кажется сложной для партии история — получить 45−50% голосов. Но если мы возьмём и посмотрим количество тех, кто собирается идти на выборы и соотнесём с партийными предпочтениями, то у «Единой Росси» там больше 40%», — заявил Калачев.

«Мой прогноз, что «Единая Россия» возьмёт около 50%, плюс-минус 2−3%: за счёт снижения явки избирателей протестных и за счёт повышения явки избирателей лояльных», — указал он.