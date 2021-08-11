Москва, 11 августа, 2021, 17:57 — ИА Регнум. У «Единой России» складываются неплохие шансы на выборах 2021 года. Об этом 11 августа заявил руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев на телеканале «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Выборы

«Если мы возьмём рейтинги «Единой России», от общего массива они находится в районе 30%. Это кажется сложной для партии история — получить 45−50% голосов. Но если мы возьмём и посмотрим количество тех, кто собирается идти на выборы и соотнесём с партийными предпочтениями, то у «Единой Росси» там больше 40%», — заявил Калачев.

«Мой прогноз, что «Единая Россия» возьмёт около 50%, плюс-минус 2−3%: за счёт снижения явки избирателей протестных и за счёт повышения явки избирателей лояльных», — указал он.