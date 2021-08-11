Белград, , 20:03 — REGNUM Кипр придерживается принципиальной позиции о непризнании так называемой независимости Косово. Об этом заявил командующий национальной гвардией Республики Кипр, генерал-лейтенант Димокритос Зервакис 11 августа в Белграде во время встречи с министром обороны Сербии Небойшей Стефановичем.

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Генерал Зервакис также подчеркнул важность взаимной поддержки, которую две страны оказывают друг другу в плане защиты суверенитета и соблюдения принципов международного права.

Министр Стефанович со своей стороны поблагодарил руководство Кипра за поддержку, которую эта страна оказывает Сербии в защите территориальной целостности и суверенитета, и добавил, что Сербия одновременно придерживается позиции о необходимости сохранения территориальной целостности Республики Кипр, говорится в сообщении министерства обороны Сербии, опубликованном по итогам встречи.

Собеседники высказались за укрепление сотрудничества в сфере обороны, в том числе в военно-технической области.

Напомним, что ранее в сербских СМИ появилась информация о том, что Сербия рассматривает покупку 11 транспортно-боевых вертолетов Ми-35П, которыми располагают военно-воздушные силы Кипра.