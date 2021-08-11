Москва, , 17:56 — REGNUM На сентябрьских выборах в Госдуму явка вряд ли превысит показатель выборов 2016 года. Об этом 11 августа заявил руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев на телеканале «Россия 24».

Выборы Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«В условиях пандемии, я не думаю, что можно ожидать увеличения явки по сравнению с выборами 2016 года», — заявил Калачев.

«Если в 2016 году «единороссы» взяли 203 округа, то в этом году у них есть все шансы взять примерно такое же количество округов. А что касается партийных списков, то опять-таки не будем забывать, что когда приводятся результаты тех или иных опросов, они приводятся от всего массива избирателей, а не от числа тех, кто собирается пойти на выборы», — указал он.