Москва, 11 августа, 2021, 17:56 — ИА Регнум. На сентябрьских выборах в Госдуму явка вряд ли превысит показатель выборов 2016 года. Об этом 11 августа заявил руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев на телеканале «Россия 24».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

«В условиях пандемии, я не думаю, что можно ожидать увеличения явки по сравнению с выборами 2016 года», — заявил Калачев.

«Если в 2016 году «единороссы» взяли 203 округа, то в этом году у них есть все шансы взять примерно такое же количество округов. А что касается партийных списков, то опять-таки не будем забывать, что когда приводятся результаты тех или иных опросов, они приводятся от всего массива избирателей, а не от числа тех, кто собирается пойти на выборы», — указал он.