Марий Эл, 11 августа, 2021, 17:55 — ИА Регнум. Не спорить с начальством, а кланяться ему при встрече призвал депутат Госсобрания Марий Эл Владимир Кожанов, пишет «Блокнот».

Publicdomainpictures.net Голову в песок. Страусиная позиция

Этот призыв прозвучал к ветеранам труда, с которыми представитель власти встречался в посёлке Сернур. По словам депутата, нельзя делать «назло власти».

Владимир Кожанов «Вот как евреи сказали: встретил начальника — что надо сделать? Поклониться! Власть она от Бога — как с нею можно ссориться? А мы пытаемся всё время чего-то доказать».

На вопрос о том, как депутат работал на благо посёлка, тот ответил уклончиво: «Что вы хотите, чтобы я сделал? Фокусы я не показывал».