Вашингтон, 11 августа, 2021, 20:41 — ИА Регнум. Марсоход Perseverance не смог с первой попытки собрать образец грунта Красной планеты, сообщает CNN.

NASA Марс

Ровер 6 августа попытался войти в историю и собрать образцы грунта Марса, но согласно данным, возвращенным на Землю, первая попытка не принесла плодов.

Задача Perseverance состояла в том, чтобы пробурить скалу на месте нынешней стоянки, взять образец и надежно запечатать его в трубке.

На борту ровера 43 титановые трубки, около 35 из которых будут возвращены на Землю с драгоценными образцами из кратера Джезеро — места, где миллиарды лет назад существовало древнее озеро.

Как сообщало ИА REGNUM, национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало первые снимки, полученные марсоходом Perseverance после приземления на Красную планету.