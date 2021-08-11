Киев, , 18:00 — REGNUM Служба безопасности Украины выявила у местных депутатов в Кировоградской области арсенал незарегистрированного огнестрельного оружия, сообщила пресс-служба ведомства 11 августа.

Сотрудники СБУ

В сообщении ведомства отмечается, что среди изъятого у трех депутатов поселковых советов — пистолеты с боевыми патронами и устройством для бесшумной стрельбы. Также СБУ подчеркивает, что факт незаконного хранения оружия выявили в ходе расследования уголовного производства в отношении причастности уличенных депутатов к системной коррупции.

Между тем, украинские СМИ отмечают, что речь идет о членах националистической партии «Свобода», причём среди организаторов противоправной деятельности оказался и руководитель областной организации этой политсилы. Депутаты-националисты наладили коррупционный механизм получения денег от граждан, в том числе предпринимателей, за решение экономических вопросов.

ИА REGNUMнапоминает, что 5 августа СБУ ликвидировала крупную банду, которая облагала «данью» местных бизнесменов в Харьковской области Украины. Среди бандитов с опытом ведения боевых действий оказались представители радикальной патриотической партии «Национальный корпус» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).