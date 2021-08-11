Бишкек, , 17:52 — REGNUM Японское правительство намерено предоставить Киргизии 301 млн йен (201 млн рублей) в рамках «Программы стипендий для развития человеческих ресурсов». Об этом сообщили сегодня, 11 августа, в посольстве Японии.

Японская йена Businesstimes.com.sg

Эти деньги будут потрачены на обучение 18 киргизских чиновников в высших учебных заведениях Японии, по итогам которого они получат степень магистра.

Отметим, что с 2006 года по этой программе повышения квалификации 227 государственных и муниципальных служащих из Киргизии уже получили магистерскую степень, а еще трое — докторскую степень.

Также 31 киргизский чиновник проходит обучение в вузах Японии в настоящее время.