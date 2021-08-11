Сухиничи, Калужская область, 11 августа, 2021, 18:02 — ИА Регнум. В Калужской области завершено расследование уголовного дела по факту невыплаты заработной 65 работникам ООО «Агропромышленная фирма «Кадви». Об этом 11 августа сообщил корреспонденту ИА REGNUM следователь по особо важным делам Сухиничского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Калужской области Мухтар Гаджиев.

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Следствием установлено, что руководитель ООО «Агрофирма КАДВИ» из корыстной и иной личной заинтересованности свыше двух месяцев не выплачивал заработную плату 65 работникам предприятия за период с 1апреля по 30 октября 2020 года на сумму 10 млн 647 тыс. рублей. При этом вместо выплаты задолженности по заработной плате, не соблюдая очередность платежей, руководитель направлял из кассы денежные средства на расчеты с поставщиками и подрядчиками, а также на иные расходы. Учредитель в связи с невозможностью погашения задолженности по заработной плате перед работниками ООО «Агрофирма КАДВИ» продал предприятие, после чего новый собственник во взаимодействии с региональным Следственным комитетом в полном объеме погасил вышеуказанную задолженность по заработной плате

21 июля 2021 руководителю ООО «Агрофирма КАДВИ» предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела завершено, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. За совершенное преступление ему грозит до трёх лет лишения свободы.