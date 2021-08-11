Москва, , 17:51 — REGNUM В России фиксируется снижение интереса граждан к политике. Об этом 11 августа заявил руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев на телеканале «Россия 24».

Выборы Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Всероссийский центр изучения общественного мнения отмечает снижение интереса населения к политике. Во-вторых, для многих выборы — это инструмент стабилизации, а не инструмент перемен», — заявил Калачев.

«Что касается сторонников перемен, то начнём с того, что «Единая Россия» наполовину обновила свои списки, избиратели увидели новые лица. А протестно настроенный избиратель, которого в России может быть до 15%, разведётся по разным партиям и разным кандидатам», — указал он.