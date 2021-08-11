Москва, 11 августа, 2021, 17:48 — ИА Регнум. «Единая Россия» в основном на ближайших выборах в основном не столкнётся с серьёзными трудностями в одномандатных округах. Об этом 11 августа заявил руководитель «Политической экспертной групп» Константин Калачев на телеканале «Россия 24».

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

«Мне кажется в Москве, если оппозиция возьмёт пару-тройку округов, это будет большое событие. Мне представляется, что для одномандатных округов главным критерием выбора является полезность, а полезность кандидаты, принадлежащие лояльному пулу, демонстрируют в полной мере», — заявил Калачев.