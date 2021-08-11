Ярославль, 11 августа, 2021, 17:48 — ИА Регнум. В Ярославской области поставки сжиженного газа населению по фиксированной цене не прекратятся. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник в правительстве региона.

Rmnt.ru Поставка сжиженного природного газа в балонах

Как ранее сообщало ИА REGNUM, крупнейший поставщик сжиженного газа ООО «ЮТА-АвтоГаз» сообщил о прекращении работы с 11 августа по установленным тарифам. Это связано с тем, что цена на газ существенно выросла, а тариф для населения остался прежним. «ЮТА-АвтоГаз» контролирует около 80% рынка в регионе.

По данным источника ИА REGNUM, 10 августа в правительстве области прошло совещание на эту тему. В его ходе региональные власти договорились с поставщиком газа о том, что перерыва в работе не будет, и жители смогут по-прежнему покупать газ по фиксированной цене.

Правительство области обещало компенсировать убытки «ЮТА-АвтоГаз» уже в этом году. Цена сжиженного газа для населения в этом году не изменится.