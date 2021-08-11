Женева, Швейцария, 11 августа, 2021, 17:47 — ИА Регнум. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) может к середине сентября одобрить применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом заявила на брифинге 11 августа помощник генерального директора ВОЗ Марианджела Симао.

Sputnikvaccine.com Первая зарегистрированная вакцина от коронавируса «Спутник V»

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«У нас пока нет финальной даты, но мы рассчитываем, что этот процесс будет завершён в середине сентября», — сказала Симао.

Помощник главы ВОЗ отметил, что в настоящее время проводятся юридические процедуры по «Спутнику V», также эксперты организации начали анализировать препарат на предмет включения его в портфель механизма распределения вакцин COVAX.