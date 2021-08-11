ВОЗ может одобрить вакцину «Спутник V» в сентябре
Женева, Швейцария, 11 августа, 2021, 17:47 — ИА Регнум. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) может к середине сентября одобрить применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом заявила на брифинге 11 августа помощник генерального директора ВОЗ Марианджела Симао.
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«У нас пока нет финальной даты, но мы рассчитываем, что этот процесс будет завершён в середине сентября», — сказала Симао.
Помощник главы ВОЗ отметил, что в настоящее время проводятся юридические процедуры по «Спутнику V», также эксперты организации начали анализировать препарат на предмет включения его в портфель механизма распределения вакцин COVAX.