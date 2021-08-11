Вашингтон, 11 августа, 2021, 20:43 — ИА Регнум. Британская актриса и звезда сериала «Игра престолов«Эмилия Кларк поразила зрителей своим талантом имитировать различные акценты на американском шоу Джимми Фэллона. Об этом 11 августа сообщает CNN.

Цитата из т/с «Игра престолов». 2011. США, Великобритания Эмилия Кларк в роли Дейенерис Таргариен

Кларк попросили прочитать с разными акцентами слова песни «Good 4 u», недавно выстрелившей американской певицы Оливии Родриго.

Акценты менялись достаточно быстро и актриса переходила от немецкого, к французскому, австралийскому и даже русскому акценту за считанные минуты. Ведущий шоу был поражен ее мастерством, а зал восхищенно аплодировал.

Как сообщалоИА REGNUM, Эмилия Кларк в эфире телешоу Джимми Фэллона рассказала, кто является виновником появления в кадре сериала «Игра престолов» стаканчика из кофейни «Старбакс».