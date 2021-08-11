Екатеринбург, 11 августа, 2021, 18:03 — ИА Регнум. Телефонные мошенники смогли выманить у жителей Свердловской области 400 млн рублей (5,5 млн долларов) за семь месяцев 2021 года. Об этом сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Prokuror-kaluga.ru Телефонные мошенники

По данным полиции, на удочку преступников попадаются не только пенсионеры, но и молодёжь, а также взрослые работающие люди с высшим образованием.

Если жителям представляются по телефону работниками правоохранительных органов или банковских структур, то следует положить трубку и самостоятельно перезвонить в структуру, откуда и пришёл звонок, по официально установленному номеру.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее уральский пенсионер перевёл мошенникам 6,8 млн рублей.