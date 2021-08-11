Киев, , 17:42 — REGNUM Украинско-американские учения, проходящие под Винницей, «соответствуют стандартам НАТО», сообщает 11 августа минобороны Украины.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

О соответствии «стандартам НАТО» свидетельствует то, что украинским военным разрешили прыгнуть с парашютом с борта американского военно-транспортного самолёта МС-130 из авиакрыла сил специальных операций ВВС США.

По словам украинских военных, в ходе этих учений проводится отработка вывода нескольких групп спецназа в заданный район с помощью парашютов типа «Крыло».

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