Киев, 11 августа, 2021, 17:42 — ИА Регнум. Украинско-американские учения, проходящие под Винницей, «соответствуют стандартам НАТО», сообщает 11 августа минобороны Украины.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

О соответствии «стандартам НАТО» свидетельствует то, что украинским военным разрешили прыгнуть с парашютом с борта американского военно-транспортного самолёта МС-130 из авиакрыла сил специальных операций ВВС США.

По словам украинских военных, в ходе этих учений проводится отработка вывода нескольких групп спецназа в заданный район с помощью парашютов типа «Крыло».