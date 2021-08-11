Москва, , 17:41 — REGNUM «Единая Россия» по итогам выборов 2021 года может взять не менее 192 округов. Об этом 11 августа заявил руководитель «Политической экспертной групп» Константин Калачев на телеканале «Россия 24».

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«По моим прогнозам, не менее 192 округов возьмут кандидаты «Единой России» в силу того, что, во-первых, оппозиционно настроенный избиратель будет играть между разными кандидатами, и произойдёт размывание голосов», — заявил Калачев.

«Во-вторых, всё-таки при выборах в одномандатных округах люди думают не столько о законотворческой деятельности будущей, сколько о полезности кандидата здесь и сейчас. А кандидаты, которые взаимодействуют активно с властью на местах, проще работать проблемы избирателей», —указал он.