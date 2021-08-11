Москва, , 17:39 — REGNUM Жители Москвы подали 500 тыс. заявок на участие в онлайн-голосовании на выборах, которые пройдут с 17 по 19 сентября. Об этом 11 августа сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

Для участия в онлайн-голосовании необходимо быть гражданином России, зарегистрированным в Москве, рассказали в мэрии. Приём заявок продолжится до последней минуты 13 сентября. Если поданное заявление пройдёт успешную проверку в ЦИК России, пользователя включат в список электронных избирателей.

За несколько дней до начала голосования зарегистрированным электронным избирателям придёт уведомление.