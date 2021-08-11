Киев, , 17:45 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский подписал стратегию коммуникации по вопросам евроатлантической интеграции, сообщила пресс-служба его офиса сегодня, 11 августа.

Украина в НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Отмечается, что действие документа рассчитано до 2025 года. Данная стратегия, информирует офис Зеленского, предусматривает всестороннее информирование украинцев о государственной политике в направлении вступления в НАТО, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Документ имеет целью наладить системное информационное взаимодействие между государственными органами и гражданами для донесении каждому украинцу содержания и практической ценности членства Украины в НАТО, необходимости внедрения соответствующих реформ и их связи с евроатлантической интеграцией», — говорится в комментарии офиса Зеленского.

Впрочем, как конкретно будут «доносить каждому украинцу» информацию о пользе интеграции в НАТО, пока неизвестно. Сейчас правительству Украины поручено в трехмесячный срок разработать и утвердить план конкретных мероприятий по воплощению стратегии.

Напомним, что 9 августа посол Великобритании в Киеве Мелинда Симмонс заявила, что вопрос о возможности присоединения Украины к НАТО уже «в принципе решен», но Киев должен провести необходимые институциональные реформы. Ранее, на саммите НАТО в Брюсселе в июне этого года было заявлено, что Украина в будущем станет членом НАТО с помощью плана действий для членства (ПДЧ), но при этом не указываются ни сроки вступления, ни конкретные условия.

До этого президент Украины заявлял, что по его мнению, членство в НАТО — единственный путь к окончанию войны в Донбассе.