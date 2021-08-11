Москва, 11 августа, 2021, 17:34 — ИА Регнум. Для того, чтобы в сегодняшней России говорить о реальном росте экономики и реальных доходах населения, надо обладать просто уникальным бесстыдством. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 августа заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Так он прокомментировал высказывание министра экономического развития РФ Максима Решетникова о том, что в РФ появились первые признаки завершения восстановительного роста.

Delyagin.ru Михаил Делягин

«Понимаете, так называемый экономический рост — это статистическая фикция, — сказал Делягин. — Это результат занижения роста цен и ничего больше. Вы занижаете рост цен, и соответственно у вас подскакивают все темпы — и промышленного роста, и инвестиционного, и доходы населения, и так далее. И поэтому для того, чтобы в сегодняшней России говорить о реальном росте экономики и реальных доходов населения, надо обладать просто уникальным бесстыдством. Судя по всему, это главный критерий, по которому отбирают министров».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее был озвучен прогноз о том, какие темпы экономического роста ждут РФ.