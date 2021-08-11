Москва, 11 августа, 2021, 17:30 — ИА Регнум. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани провели телефонные переговоры по ситуации в Афганистане, сообщил 11 августа журналистам пресс-секретарь аппарата СБ РФ Евгений Аношин.

ArmyAmber Дорога в Афганистане

При этом затрагивались вопросы двустороннего сотрудничества по вопросам безопасности.

«Николай Патрушев и Али Шамхани обсудили тематику продолжения российско-иранского взаимодействия в сфере безопасности, а также обстановку в Афганистане», — рассказал Аношин.

По его словам, телефонный разговор Патрушева состоялся по инициативе иранской стороны.

Как сообщало ИА REGNUM, в Афганистане продолжается наступление талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые захватывают контроль над административными центрами провинций этой страны.