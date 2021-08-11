Москва, 11 августа, 2021, 17:30 — ИА Регнум. Осень 2021 года дефицита круп в России можно не ожидать. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 августа заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ибрагим Рамазанов, комментируя соответствующий прогноз Минсельхоза РФ.

Наталья стрельцова ИА REGNUM Крупы в ассортименте

«Дефицита основных видов круп в России можно не ждать, — сказал он. — Сокращение посевов не создаст заметного дефицита круп из проса, но может вернуть оптовые и розничные цены на уровень 2018−2019 годов, которые были более привлекательными для производителей и продавцов и стимулировали расширение посевных площадей под просо. Сокращение площади посева овса на 3,9% является продолжением тенденции ее сокращения на 3−4% ежегодно с 2012 года. На фоне снижения экспорта овса за предыдущий период подобное сокращение не отразится на стабильности внутреннего рынка, не приведет к дефициту и заметному росту потребительских цен».

Как полагает эксперт, можно ожидать стабильной ситуации также и по остальным крупам.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что не по всем видам круп ситуация выглядит благополучно.