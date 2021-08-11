Бишкек, 11 августа, 2021, 17:29 — ИА Регнум. Больница в селе Интернационал Баткенской области Киргизии сегодня, 11 августа, подверглась обстрелу со стороны Таджикистана. Об этом сообщили в пограничной службе республики.

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В ведомстве отмечают, что неизвестные прострелили окно на втором этаже медицинского учреждения. На месте обнаружена пуля калибра 5,45 мм от автомата АК-74.

Никто из работников больницы и пациентов не пострадал.

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Пограничные представители Киргизии и Таджикистана обсудили по телефону произошедший инцидент. При этом таджикская погранслужба пообещала проверить оружие пограничников, дислоцированных на границе с киргизским селом Интернационал.

На состоявшейся через несколько часов встрече представители Таджикистана заявили, что судя по итогам инвентаризации боеприпасов, таджикские военнослужащие оружие не применяли.

При этом пограничный представитель Таджикистана признал, что мог быть произведен случайный выстрел.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в конце апреля 2021 года на киргизско-таджикской границе произошел вооруженный конфликт между пограничниками Киргизии и военными Таджикистана.

Поводом для него стала предпринятая таджикистанцами попытка установить камеры видеонаблюдения на территории водозабора в Баткенской области Киргизии.

В ходе конфликта погибли 36 и получили ранения более 200 киргизстанцев, в том числе несколько детей. Были разрушены и сожжены свыше 100 жилых домов и социальных объектов. Более 40 тысяч граждан Киргизии были вынуждены эвакуироваться из зоны боевых действий.

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