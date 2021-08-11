Киев, 11 августа, 2021, 17:33 — ИА Регнум. Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе визита в Киев 22 августа обсудит с президентом Зеленским гарантии для Украины после запуска газопровода «Северный поток-2».

President.gov.ua Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель

Об этом на брифинге 11 августа заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Будут говорить, как конкретно Германия будет гарантировать выполнение тех обязательств, которые дала в случае запуска «Северного потока-2»… В случае, если Россия после запуска газопровода попытается каким-то образом злоупотреблять своим монопольным положением», — заявил спикер Зеленского.

Среди других важных тем для обсуждения — ситуация в Донбассе, процесс «реанимации» мирных переговоров по урегулированию конфликта, а также двусторонние отношения стран, которые, по словам Никифорова, имеют «большой потенциал для укрепления».

Спикер Зеленского подчеркнул, что запланированный визит Ангелы Меркель на Украину доказывает правильность позиции нынешних властей, что «об Украине без Украины ни слова».

ИА REGNUM напоминает, что по мнению экспертов, канцлер Германии в ходе визита в Киевв первую очередь напомнит украинскому руководству о необходимости соблюдать Минские соглашения.