Москва, 11 августа, 2021, 17:27 — ИА Регнум. Аномальная жара по-разному скажется на стоимости российских круп. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 августа заявил член комитета по информационной политике регионального отделения «Партии роста» в Самарской области, глава крестьянско-фермерского хозяйства Кирилл Ермоленко. Так он прокомментировал прогноз Минсельхоза РФ, согласно которому России не грозит дефицит круп.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Крупы

«Прогноз верен и неверен одновременно. По предварительным прогнозам, ячменя в ПФО не будет от слова совсем. Порядка 60% ячменя пострадало из-за жары. Это касается и овса, пусть и в меньшей степени. Предварительная уборка овса показала минимальную урожайность, да и качество его оставляет желать лучшего, — сказал Ермоленко. — Что касается гречки, то с ней ситуация немного лучше. Сами посевы выглядят более живыми, и нет часто встречаемых участков, которые явно погубила аномальная жара. Что касается риса, то вот тут можно не переживать за качество и за количество. Всё будет в рамках прогноза».

При этом Ермоленко призвал не забывать, что рис выращивается на искусственных заливных полях с использованием огромного количества воды.

«И аномальная жара внесла здесь свою лепту. Уже идёт и перерасход водопотребления, и стоимость удобрений тоже увеличилась. Рис-то мы соберём, но какой ценой? Сколько же будет стоить наш краснодарский рис на прилавках магазина?» — сказал эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине уже выросли цены на гречку.