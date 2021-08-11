Москва, 11 августа, 2021, 17:25 — ИА Регнум. Изменение ключевой ставки Банка России повлекло за собой пропорциональное изменение ставок по депозитам как физических, так и юридических лиц. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 августа заявил доцент кафедры «Регулирование деятельности финансовых институтов» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб.

Иван Шилов ИА REGNUM Вклад

«Изменение ключевой ставки влечет за собой пропорциональное изменение (в том же направлении, но в меньших масштабах) ставок по депозитам как физических, так и юридических лиц. По мере роста ставок по депозитам интерес к ним как форме сбережений будет повышаться, и, как следствие, депозитная база банков будет расти, — сказал он. — Повышение ставок выгодно не только для банков, но и для их клиентов. Кредитные организации получают дополнительные ресурсы для совершения активных операций, а потребители имеют повышенную доходность от размещения свободных остатков денежных средств на депозитах. Иными словами, это новые возможности для зарабатывания и для одних, и для других».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее о ситуации с банковскими депозитами высказался экономист Вадим Ковригин.