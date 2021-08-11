Москва, 11 августа, 2021, 17:24 — ИА Регнум. Ипотечное кредитование в РФ будет оставаться в приоритете, и потенциал этого инструмента далеко не исчерпан. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 августа заявил доцент кафедры «Регулирование деятельности финансовых институтов» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб. Так он прокомментировал новость о том, что в РФ на 10 процентных пунктов уменьшилось число одобренных ипотечных кредитов.

Ипотека

«ЦБ РФ пытается не допустить перегрева экономики. Среди применяемых мер есть и регуляторные в части усиленной оценки заемщиков. Ипотечные кредиты по объективным причинам являются долгосрочными, поэтому на фоне роста суммы задолженностей по потребительским кредитам банкам необходимо еще более ответственно и тщательно проверять платежеспособность заемщиков», — сказал Твердохлеб.

При этом он подчеркнул, что решение жилищной проблемы является важной частью социальной политики государства — на это направлено множество поддерживающих и стимулирующих программ и усилий правительства, включая субсидирование ставок и льготные проценты по ипотечным кредитам.

«Предложение о продлении льготной ипотеки также способствует росту спроса на ипотечные займы. Так что ипотечное кредитование будет оставаться в приоритете, поэтому можно сказать, что потенциал этого инструмента далеко не исчерпан», — сказал Твердохлеб.

Напомним, как сообщалось ранее, по данным Национального бюро кредитных историй, российские банки стали одобрять меньше заявок на получение ипотечного кредита.