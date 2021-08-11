Пекин, , 17:28 — REGNUM Китайский суд приговорил канадского бизнесмена Майкла Спавора к 11 годам лишения свободы за шпионаж, сообщает 11 августа CNN.

Шпион

Приговор был вынесен более чем через два года после задержания пекинского бизнесмена.

Спавора признали виновным в шпионаже и незаконном предоставлении государственных секретов иностранным государствам.

Суд сообщил, что Спавор также будет депортирован. Однако не уточняется, будет ли это до или после отбытия тюремного срока.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 августа китайский суд оставил в силе смертный приговор канадцу Роберту Ллойду Шелленбергу, поскольку улик против него было «достаточно».

Посол Канады в Китае Доминик Бартон заявив, что решение вынесено «не случайно», ведь в Канаде продолжается борьба за экстрадицию высокопоставленного руководителя китайской телекоммуникационной компании Huawei Мэн Ваньчжоу, дочь которого в настоящее время находится под стражей в Канаде по ордеру США.