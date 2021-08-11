Киев, , 17:18 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский утвердил стратегию коммуникаций по вопросам европейской интеграции на период до 2025 года, сообщает 11 августа сайт офиса украинского президента.

Иван Шилов © ИА REGNUM

Документ нацелен на пояснение каждому украинцу практической ценности членства в НАТО и евроатлантической интеграции.

«Документ имеет цель наладить системное информационное взаимодействие между государственными органами и украинскими гражданами для донесения до каждого украинца содержания и практической ценности членства Украины в Альянсе, необходимости внедрения соответствующих реформ в связи с евроатлантической интеграцией нашей страны», — указано в сообщении на сайте офиса президента Украины.

Принятая стратегия должна способствовать росту в украинском обществе поддержки стратегического курса на членство в НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2021 года Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины в очередной раз утвердил внешнеполитическую стратегию, предусматривающую курс в ЕС и НАТО и противодействие «агрессивной российской политике».

До этого, в 2019 году, парламент Украины закрепил курс в ЕС и НАТО в конституции страны.

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