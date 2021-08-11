Киев, 11 августа, 2021, 17:18 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский утвердил стратегию коммуникаций по вопросам европейской интеграции на период до 2025 года, сообщает 11 августа сайт офиса украинского президента.

Иван Шилов ИА REGNUM

Документ нацелен на пояснение каждому украинцу практической ценности членства в НАТО и евроатлантической интеграции.

«Документ имеет цель наладить системное информационное взаимодействие между государственными органами и украинскими гражданами для донесения до каждого украинца содержания и практической ценности членства Украины в Альянсе, необходимости внедрения соответствующих реформ в связи с евроатлантической интеграцией нашей страны», — указано в сообщении на сайте офиса президента Украины.

Принятая стратегия должна способствовать росту в украинском обществе поддержки стратегического курса на членство в НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2021 года Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины в очередной раз утвердил внешнеполитическую стратегию, предусматривающую курс в ЕС и НАТО и противодействие «агрессивной российской политике».

До этого, в 2019 году, парламент Украины закрепил курс в ЕС и НАТО в конституции страны.