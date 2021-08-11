Вашингтон, , 17:30 — REGNUM Сенат США одобрил пакет мер на $3,5 трлн, предложенный партией Демократов, сообщает 11 августа Reuters.

Сенат США Topre.ru

Законопроект предполагает вложения в здравоохранение, образование, налогообложение и в борьбу с изменением климата.

Отметим, что этом самый масштабный по стоимости законопроект в истории США. Демократы выдвинули его через считанные часы после того, как был одобрен инфраструктурный план на сумму в $1,2 трлн.

Важно и то, что новый план предполагает налоговые послабления для компаний, использующих чистые источники энергии.

Как и инфраструктурный план, законопроект на $3,5 трлн планируется воплотить в жизнь за счет поднятия налогов и усиления контроля за их сбором.