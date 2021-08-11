Лондон, , 17:12 — REGNUM Китай и Россия — это вызов для Великобритании, пишет 10 августа Daily Express.

Владимир Путин и Со Цзиньпин на открытии совместных морских учений России и Китая Kremlin.ru

Комментируя начавшиеся два дня назад, 9 августа, совместные российско-китайские военные учения, издание отмечает, в манёврах в на полигоне Цинтунся (Нинся-Хуэйский автономный район, Китай) участвуют свыше десяти тысяч военнослужащих.

«В заявлениях их министерств обороны говорится, что основное внимание уделяется раннему предупреждению и разведке, радиоэлектронной борьбе и совместным атакам», — пишет издание.

Британские эксперты внимательно следят за «операцией» из-за недавних переговоров Китая и России с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Издание приводит высказывание директора по исследованиям Китайского института аэрокосмических исследований при Университете авиации Родерика Ли: «Впервые китайцы действительно вникают, позволяя русским участвовать в одном из своих учений».

Ли, оценивая уровень военного сотрудничества Москвы и Пекина, отмечает, что официальные заявления стран о том, что военного альянса нет, сомнительны. Он добавил, что страны начнут «действуют бок о бок», он видит опасность в том, что начнётся «обмен разведданными и коммуникациями».

Комментируя сообщения китайских СМИ о том, что российским военным будет предоставлен доступ к арсеналу бронетехники Пекина, Ли добавил: «Вопрос в том, позволяют ли они россиянам получить доступ к некоторым информационным системам по этому поводу».

Отмечается также, что Москва может начать«предоставлять Китаю некоторый доступ к своим космическим активам или средствам связи».

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