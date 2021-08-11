Киев, 11 августа, 2021, 17:17 — ИА Регнум. Заявление о размещение американских сил ПВО на Украине является «гипотетическим вариантом» по укреплению безопасности страны, заявил 11 августа пресс-секретарь президента Зеленского Сергей Никифоров.

Война на Украине. Иван Шилов ИА REGNUM

Спикер Зеленского подчеркнул, что это заявление не следует трактовать как намерение официального Киева.

«Это не то, что Украина рассчитывает в ближайшее время прибегнуть к приглашению американцев и установке американских баз», — сказал он.

По словам Никифорова, вариант размещение американских войск и вооружений на Украине зависит от согласия общества и готовности НАТО к этому, а также от готовности принять факт, «что такие шаги взбесят нашего северного соседа».

ИА REGNUM напоминает, что накануне вице-премьер по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Алексей Резников заявил, что законодательство страны позволяет разместить на её территории американские средства противовоздушной обороны (ПВО). По его словам, Украина обеспокоена якобы имеющимися намерениями России разместить ядерное оружие в Крыму.

В Госдуме уже заявили о реакции на возможное развертывание ПРО США на Украине, а в МИД РФ подчеркнули, что призыв Украины разместить на своей территории средства американских ПВО лишь доказывает провокационный характер политики Киева в регионе и в отношении России.