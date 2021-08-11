Екатеринбург, 11 августа, 2021, 17:17 — ИА Регнум. Задержанные в центре Екатеринбурга граждане могут иметь отношение к преступной деятельности, сообщил журналистам глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Иван Шилов ИА REGNUM Задержание

Группу мужчин задержали на улице Юмашева, уложив их лицом в асфальт. «Сейчас оперуполномоченные устанавливают их личности и цель сбора», — сказал Горелых.

Полковник пообещал проинформировать общественность и журналистов об итогах спецоперации после завершения проверочных мероприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, по информации местных СМИ, у задержанных нашли оружие.