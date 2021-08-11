Нарьян-Мар, 11 августа, 2021, 17:04 — ИА Регнум. В Нарьян-Маре возбуждено уголовное дело о подделке справок о ПЦР-тестировании на коронавирус. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в УМВД по Ненецкому АО.

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По данным ведомства, два человека по прибытии в столицу НАО предъявили поддельные справки о ПЦР-тестировании, чтобы избежать режима самоизоляции.

«В настоящее время отделом по организации дознания УМВД России по Ненецкому АО возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 327 УК РФ (подделка и сбыт официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей), по результатам которого будет принято процессуальное решение», — пояснили в региональном Управлении МВД.

Максимальное наказание за подделку и приобретение фальшивых справок о прохождении анализа ПЦР, сертификатов о вакцинации от COVID-19 и других документов по данной статье УК — лишение свободы сроком до двух лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области сотрудников полиции заподозрили в покупке фиктивных документов о вакцинации от коронавируса.