Киев, , 17:06 — REGNUM Правительство Украины согласовало увольнение Айны Тимчук с должности главы Харьковской областной государственной администрации.

Харьков Dan villef

Соответствующее решение утверждено сегодня, 11 августа, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, что Тимчук была назначена на пост губернатора в ноябре 2020 года. Тогда в ходе встречи в офисе президента Зеленский пожелал ей успехов в работе на должности. и выразил надежду, что регион достигнет новых ступеней развития. До этого Тимчук была замом экс-мера Харькова Геннадия Кернеса, а также заместителем главы и руководителем аппарата Днепропетровской ОГА.

Также отметим, что это второй губернатор Харьковской области, уволенный при президенте Зеленском. Сразу после местных выборов в октябре 2020 года с поста главы ОГА был уволен представитель «Слуги народа» Алексей Кучер.