Волгоград, 11 августа, 2021, 17:04 — ИА Регнум. В неосторожном обращении с огнём, в результате которого выгорело 10 гектаров сухой травы, подозревают пастуха в Иловлинском районе Волгоградской области, сообщили ИА REGNUM 11 августа в пресс-службе регионального УМВД.

82.mchs.gov.ru Травяной пожар

Возгорание началось днём 10 августа в трёх километрах от хутора Озерки. Площадь пожара составила 10 гектаров, на случай эвакуации населения на место прибыл личный состав районного отдела полиции.

Специалисты установили причину возгорания — неосторожное обращение с огнём. Оперативники установили личность подозреваемого — 40-летнего местного жителя, работающего пастухом. Мужчина признался, что курил во время выпаса скота, а после, покинув территорию, заметил задымление травы, но не придал этому особого значения.

Материалы будут переданы в подразделение МЧС России для принятия решения.