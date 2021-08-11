Москва, 11 августа, 2021, 17:01 — ИА Регнум. Выходки казахских националистов до сих пор не осуждены властями Казахстана, которые вместо этого призывают Россию «понять сложные обстоятельства», сообщил 11 августа глава Россотрудничества Евгений Примаков в своем Telegram-канале.

Казахстан полиция

Напомним, речь идёт о рейдах националистов в Казахстане, которые они проводят по магазинам, проверяя, общаются ли продавцы с покупателями на казахском языке. Кроме того, в одном из своих видеороликов местные националисты заставляли русскую женщину извиняться за напоминание о том, что нынешний город Актау был основан и построен русскими.

«Если кто-то полагает, что вот-де в Киргизии есть кое-где порой кое-какие бытовые будто бы проблемы у русскоязычных, а вот в Казахстане-то дело обстоит совершенно иначе, тот «кто-то» просто повторит то, что официально утверждено в Казахстане: строят государственную казахстанскую нацию, никаких у русских проблем нет. Так вот, есть», — сообщил Примаков.

«Всенациональный крик боли раздаётся, если вдруг кто-то в России, даже не официальный, посмеет напомнить про истоки современной казахстанской государственности, а не про легенду о «Золотой Орде», — и мы тут в России очно, гласно Казахстану сочувствуем. Но разве мы слышим хоть иногда явное, очное, прямое осуждение местных нациков со стороны казахстанского государства?», — подчеркнул он.

«Нет, мы такого осуждения не слышим, напротив: Россию и российское общественное мнение раз за разом призывают «понять сложные обстоятельства», в которых находится правительство, которому ах как непросто и ох как нелегко в таких условиях да с такими вот провокаторами жить. А легко ли приходится вот этой русской женщине? А многим другим?» — отмечает глава Россотрудничества.