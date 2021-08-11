Киев, 11 августа, 2021, 16:54 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о стимулировании развития цифровой экономики, сообщила 11 августа пресс-служба его офиса.

Цифровая экономика

Как отмечается в сообщении, закон призван создать благоприятные условия для ведения инновационного бизнеса на Украине, развития цифровой инфраструктуры, привлечения инвестиций и талантливых специалистов.

Собственно для стимулирования развития цифровой экономики документ вводит правовой режим «Дия Сити» и определяет организационные, правовые и финансовые основы его функционирования.

ИА REGNUM напоминает, что Верховная рада утвердила этот документ в июле, за него проголосовали 262 народных депутата при 226 необходимых. В ходе обсуждения отмечалось, что после вступления закона в силу в украинском IT-секторе увеличится зарплата, налоги станут в 5 раз ниже по сравнению с общей налоговой системой, работники получат социальные гарантии, а инвесторы — защиту на законодательном уровне. Депутаты подчеркивали, что с развитием цифровой экономики к 2025 году ожидается рост рынка креативной индустрии до $11,8 млрд, при том, что в 2019 году он составлял $6,2 млрд.