Белград, 11 августа, 2021, 16:50 — ИА Регнум. В Сербии за последние сутки фиксировано более 900 случаев заражения коронавирусом, от COVID-19 кончалось пять человек. Об этом 11 августа сообщил государственный телеканал РТС.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Сербские врачи ожидают, что в следующих несколько дней эпидемиологическая ситуация ухудшится в связи с возвращением большого количества туристов из заграничных поездок. По словам медицинских экспертов, вакцинация и строгое соблюдение мер индивидуальной защиты является единственной профилактикой этого заболевания.

По данным сербского телеканала, правительство Сербии приняло решение обеспечить всем иностранным туристам бесплатную вакцинацию в Сербии. Единственное условие — регистрация иностранного туриста на портале «е-Турист» и проживание в зарегистрированных туристических объектах.

Напомним, что за предыдущие сутки в Сербии было фиксировано менее 800 новых случаев заражения коронавирусом.