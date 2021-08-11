Анкара, 11 августа, 2021, 16:47 — ИА Регнум. Гражданка России погибла под колесами мотоцикла в турецкой Аланье, сообщает 11 августа Генконсульство РФ.

(сс) Pedro Szekely Турция

По данным турецких СМИ, 81-летняя россиянка пыталась перейти дорогу, но была насмерть сбита мотоциклистом.

Местная полиция начала расследование, водитель мотоцикла задержан.

Генконсульство РФ находится на связи с родственниками погибшей и оказывает им необходимую помощь.